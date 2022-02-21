Самый нежный концерт дадут мужчины ансамбля «Кантеле» в преддверии 8 марта

Почувствовать себя гением чистой красоты прекрасные дамы смогут во Дворце бракосочетаний и в Доме Кантеле.

Ансамбль «Кантеле» приглашает всех на свои концерты, где мужчины — артисты коллектива выразят свое восхищение жительницами Петрозаводска и Карелии.

«Мягкой улыбкой и лучезарными глазами, красотой божественных волос и выразительным изгибом плеч прекрасных дам восхищались мужчины во все времена. Поэты и певцы, музыканты и художники, фотографы и кинорежиссёры воспевали в своих произведениях женщин», — напомнили организаторы концерта.

Насладиться нежными праздничными концертами можно будет 3 марта в 19.00 в Большом зале Дворца бракосочетаний Петрозаводска (улица Еремеева, 1) и 5 марта в 17.00 в Доме Кантеле (проспект Карла Маркса, 6).

Заказать билеты можно по телефону 55 -91-05, купить билеты на сайте: https://kantele.ru/afisha/afisha/14348.html.