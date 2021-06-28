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Самый опасный в мире медведь атаковал велосипедиста (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:30, 28 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Медведь-губач погнался за велосипедистом в индийском штате Тамилнад.

На Ленте.ру появилось видео с животным, которое считается самым опасным медведем в мире. Его опубликовал в Twitter пользователь Anand Mahindra.

На ролике видно, как велосипедист едет по извилистой дороге в холмистой местности. Запись ведется от первого лица. Окруженный бурными зарослями на обочинах дороги, велосипедист преодолевает повороты до тех пор, пока не замечает впереди семейство из трех медведей, которое расположилось посреди дороги.

На записи видно, как одно из животных смотрит на человека. Неожиданно медведь бросается к велосипедисту, и видео обрывается. Чем закончилась погоня — неизвестно.

С момента публикации запись набрала более 120 тысяч просмотров и получила более 4,2 тысячи лайков. Один из пользователей написал: «И велосипедист, и медведь в безопасности. Человек отправился домой. Медведи все еще рядом».

Другой отметил: «Губачи, как и большинство диких животных, редко встречаются людям. Нам надо не стоять у них на пути и дать им максимум пространства».

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

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