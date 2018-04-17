Самым богатым депутатом Петросовета стал Александр Анишин

Городской совет Петрозаводска опубликовал сведения о доходах депутатов в 2017 году.

Информация опубликована на официальном сайте Петросовета.

Согласно этим данным, больше всего из народных избранников заработал депутат от "Единой России" Александр Анишин. Его доход в 2017 году составил чуть более 9 млн рублей. У него в собственности также три земельных участка площадью 1354, 1359 и 1140 кв. м. Автомобили Land Rover и Range Rover. Вместе с супругой они владеют домом 178 кв. м. и квартирой 58 кв.м.

На втором месте по доходам также депутат-единорос Дмитрий Кузнецов. Его доход в 2017 году – 5,8 млн рублей. В собственности: два земельных участка (доля), две квартиры (доля) и десять нежилых помещений. Имеет автомобили Toyota Camry, Land Rover и Range Rover.

Замыкает тройку самых "доходных" депутатов Валерий Матвеев. Его доход составил 2,5 млн рублей с учетом продажи имущества. В собственности три земельных участка, две квартиры (доля) и нежилое помещение (доля). Автомобили BMW 730d и BMW Х6.

Меньше всех в 2017 году заработал депутат Дмитрий Данильев – 153,5 тысячи рублей. В собственности у него пятая часть в квартире площадью 63,8 кв.м, а также автомобили ВАЗ-21099 и ГАЗ-2705.

А вот спикер городского парламента Геннадий Боднарчук заработал в 2017 году только 300 тысяч рублей. В собственности земельный участок (общая долевая – 1/3), помещение (общая долевая - 1/2), и три сооружения (общая долевая 1/3) различной площади. Из техники – снегоход BRP, катер Silver Fox, прицеп МЗСА. В пользовании квартира площадью 104 кв.м.