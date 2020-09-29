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Самым богатым россиянином стал бизнесмен Владимир Лисин

Новости. Общество
22:00, 29 Сентября 2020
фото: © Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
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Состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината Forbes оценил в 22,6 миллиарда долларов.

Известный бизнесмен Владимир Лисин возглавил список самых богатых россиян делового журнала Forbes. Издание оценило состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината в 22,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Forbes, вторую строчку списка занял основной владелец "Норникеля "  Владимир Потанин с 22,3 миллиарда долларов. На третьем месте расположилась семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой издание оценил в 21 миллиард долларов.

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