Самым богатым россиянином стал бизнесмен Владимир Лисин

Состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината Forbes оценил в 22,6 миллиарда долларов.

Известный бизнесмен Владимир Лисин возглавил список самых богатых россиян делового журнала Forbes. Издание оценило состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината в 22,6 миллиарда долларов.

Как сообщает Forbes, вторую строчку списка занял основной владелец "Норникеля " Владимир Потанин с 22,3 миллиарда долларов. На третьем месте расположилась семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, состояние которой издание оценил в 21 миллиард долларов.