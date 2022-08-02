«Самым сильным на селе» в Карелии стал капитан полиции

Сотрудник уголовного розыска из Пудожа победил в региональном этапе чемпионата по силовому экстриму «Самый сильный на селе».

Около двух десятков сильнейших спортсменов из различных уголков республики боролись за победу в региональном этапе Всероссийского турнира по силовому экстриму «Самый сильный на селе». Соревнования прошли на набережная Онежского озера в Петрозаводске, рассказали в МВД Карелии.

Для участников соревнований были подготовлены необычные испытания. Чтобы почувствовать атмосферу сельской жизни, привычные силовые снаряды были заменены на бревна, мешки, ведра и коромысла.

По итогам состязаний победителем стал капитан полиции Илья Панфилович, оперуполномоченный ОМВД России по Пудожскому району. На протяжении нескольких лет он профессионально занимается пауэрлифтингом, а в турнире решил поучаствовать за компанию с приятелем. На подготовку было всего полторы недели, однако этого времени оказалось достаточно, чтобы собрать волю в кулак и показать отличный результат. Теперь он представит регион на Всероссийском этапе соревнований.