Санаторий из Карелии вошел в топ ажиотажных санаторно-курортных направлений в 2021 году

Санаторий "Марциальные воды" попал в число самых популярных направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в следующем году.

По прогнозу Tvil.ru, в 2021 году будет небывалый ажиотаж на санаторно-курортный и лечебно-оздоровительный отдых. Уже сейчас туристы запрашивают направления для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и суставов, сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис провёл опрос в социальных сетях и выяснил, какие направления самые ажиотажные для оздоровления и лечения. Так, на первом месте в топе оказались Саки (Крым) – 39% , на втором – Мацеста (Сочи) – 18%, а на третьем – Кавказские минеральные воды – 14%. "Деревянная медаль" у Белокурихи (Алтайский край и Паратунки (Камчатский край) – по 7%.

Марциальные воды из Карелии стали пятыми вместе со Светлогорском и Зеленоградском (Калининградская область). За эти санатории свои голоса отдали 5,5% респондентов.

Ранее сообщалось, что парк "Рускеала" в Карелии вместе с перевалом Дятлова вошли в список самых желанных природных объектов.