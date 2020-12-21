Парк "Рускеала" в Карелии вместе с перевалом Дятлова вошли в список самых желанных природных объектов

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru включил карельский горный парк "Рускеала" в список самых желанных природных объектов в 2021 году.

Находящийся в Карелии горный парк "Рускеала" занял первое место в опросе, проведенном российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в соцсети. С помощью опроса компания выявляла самые желанные природные объекты, которые туристы хотят посетить в России в 2021 году. В итоге 32% участников опроса выбрали парк "Рускеала".

По результатам этого опроса самыми желанными природными объектами в 2021 году стали: горный парк "Рускеала" (Карелия) - 32% выбрали данный объект; Кояшское озеро (Крым) - 27%; гора Чертов палец (Алтай) -12%; перевал Дятлова (Свердловская область) - 10%; Дивногорье (Воронежская область) - 7%; природный парк "Ергаки" (Хакасия), Хибины (Кольский п-ов) - по 5%; Башкирские шиханы - 5%.

"Больше всего самостоятельных путешественников притягивают таинственные места, эзотерические природные объекты. Особо притягательны места силы на Алтае, в Карелии, на Северном Кавказе. Также многие места становятся притягательными благодаря известным блогерам, сериалам и событиям вокруг них, так Перевал Дятлова и Башкирские шиханы, Хакасия. Кстати, в 2020 гг. туристы больше всего хотели посетить "Город мертвых" в Северной Осетии, что тоже символично", - сообщили авторы опроса.

Ранее сообщалось, что топ-модель Наталья Водянова побывала в Рускеале, где продолжила съемки трэвел-шоу "Русские каникулы".