Топ-модель Наталья Водянова слепила снеговика в горном парке Карелии (ФОТО)

Наталья Водянова побывала в Рускеале, где продолжила съемки трэвел-шоу "Русские каникулы".

Модель вместе с тремя детьми прокатились на ретропоезде "Рускеальский экспресс", прогулялись по заснеженному парку, посетили маршрут "Подземная Рускеала", устроили битву снежками и слепили на память веселого снеговика. По словам героев трэвел-шоу, Россия поражает их своей красотой и гостеприимством, а на протяжении всего пути им встречаются очень добрые и открытые люди, пишут в паблике горного парка Рускеала.

Ранее топ-модель гостила на острове Кижи.

Напомним, сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Топ-модель вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России.

"Русские каникулы" – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной.