Модель Наталья Водянова с детьми снимает тревел-шоу на острове Кижи в Карелии

Топ-модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми гостит в музее-заповеднике Кижи.

"Студия документальных фильмов "Амурские волны" приступила к съемкам семейного реалити-шоу. Цель проекта – показать самые удивительные места России. Сегодня семья на острове", – сообщается в паблике музея "Кижи".

Напомним, сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Топ-модель вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России.

"Русские каникулы" – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной.