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Новости. Экономика
11:30, 25 Марта 2019
фото: марцводы.рф

Санаторий "Марциальные воды" задолжал 1 млн рублей работникам

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Государственная инспекция труда в Карелии выявила крупную задолженность по заработной плате в санатории "Марциальные воды", сообщает ведомство.

"В ходе проверки в отношении ООО "Санаторий "Марциальные воды", была выявлена задолженность по выплате заработной платы 74 работникам в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

В декабре 2018 года сообщалось, что совета организаций профсоюзов рассмотрел итоги работы ООО "Санаторий Марциальные воды" за 9 месяцев и признал работу неэффективной – с убытком более 11 млн рублей. Указывалось, что финансовое положение санатория не удалось улучшить из-за резких скачков цен на топливо и общей экономической ситуации в республике.

Кроме того, Кондопожский городской суд приговорил к 1,5 годам условного заключения экс-директора "Марциальных вод" Александра Матиешина за злоупотребления полномочиями. Убыток от его действий составил порядка 7,8 млн рублей.

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Комментарии

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Светлана Ивановна
2019-03-25 14:47:36
Еще не отгремел скандал с Матиешиным, которому Косенковым и прочими лицами очень долго было все дозволено
и видимо "в общих интересах", как опять наступаем на те же "грабли". Может, министр здравоохранения республики свежим
взглядом увидит возможности Марциальных вод для лечения населения Карелии? Все-таки это единственный санаторий у нас,
да еще и уникальный. Сейчас цены на путевки кусаются и понятно, почему - нет у санатория честного директора, радеющего
и за трудовой коллектив, и за здоровье жителей Карелии. Может, из Якутии позвать хорошего директора, не про "бабло" думающего,
а то здесь все повязаны между собой... Вношу такое предложение о человеке из Якутии на должность директора санатория вполне
серьезно.
в курсе
2019-03-25 14:18:12
Хотелось бы уточнить, что на назначении руководителем Зоряны настаивало именно правительство имеющее 51% акций санатория,а теперь никто не интересуется что происходит в санатории и как долго он просуществует.От невыплаты зарплаты до банкротства один шаг....
Очевидец
2019-03-25 13:00:08
Сандберг, Матиешин, Левина - один директор другого лучше.
Сандберг дружок Косенкова, а остальные откуда? Сейчас Косенков отдыхает у нас в Марциальных водах, наверное, в люксе, а если и заплатил, то копейки.
Лёвина тоже теперь его "подружка". А сколько было у Матиешина, а теперь у Левиной таких друзей не трудно вообразить.
Горько плакать хочется от того, что с санаторием творится. Лучшие кадры уже сбежали.
Александр
2019-03-25 12:30:09
Работавший с Зоряной мой очень умный знакомый получил настоящий шок, когда узнал про ее новое место работы, и тогда он сказал мне, что санаторию скоро придет конец.
Похоже, прогноз моего знакомого сбывается.
Наблюдатель
2019-03-25 12:04:34
Новый директор санатория личность известная, хотя и в "узких кругах": более "достойной" (в кавычках, заметьте) фигуры просто не существует. Угробит санаторий на раз-два, опыт имеется.
Куда власть смотрит?
Беня
2019-03-25 12:14:59
Наблюдатель, то о чёс вы пишите, это и есть "скачки цен на топливо" :)
zanoza
2019-03-25 11:45:46
Конечно будет убыток при таких злоупотреблениях! А страдают простые работники санатория, которые честно выполнили свои трудовые обязанности. Вот такой санаторий при профсоюзах!
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