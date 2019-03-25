Санаторий "Марциальные воды" задолжал 1 млн рублей работникам

Государственная инспекция труда в Карелии выявила крупную задолженность по заработной плате в санатории "Марциальные воды", сообщает ведомство.

"В ходе проверки в отношении ООО "Санаторий "Марциальные воды", была выявлена задолженность по выплате заработной платы 74 работникам в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

В декабре 2018 года сообщалось, что совета организаций профсоюзов рассмотрел итоги работы ООО "Санаторий Марциальные воды" за 9 месяцев и признал работу неэффективной – с убытком более 11 млн рублей. Указывалось, что финансовое положение санатория не удалось улучшить из-за резких скачков цен на топливо и общей экономической ситуации в республике.

Кроме того, Кондопожский городской суд приговорил к 1,5 годам условного заключения экс-директора "Марциальных вод" Александра Матиешина за злоупотребления полномочиями. Убыток от его действий составил порядка 7,8 млн рублей.