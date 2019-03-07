Экс-директор санатория "Марциальные воды" получил условный срок за злоупотребления полномочиями

В Карелии бывший директор санатория "Марциальные воды" Александр Матиешин получил полтора года условно за злоупотребления полномочиями при реализации путевок.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, Кондопожский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Санаторий "Марциальные Воды". Александр Матиешин признан виновным в злоупотреблениях полномочиями на посту директора санатория.

В суде установлено, что директор в 2015-2017 годах, желая обеспечить стабильный финансовый доход от коммерческой деятельности двух подконтрольных ему юридических лиц, заключил от имени санатория агентские договоры на заведомо невыгодных для организации условиях. Согласно этим договорам, подконтрольные обвиняемому фирмы занимались реализацией путевок физическим лицам за агентское вознаграждение в размере до 15 % от стоимости путевок при наличии в структуре санатория собственного отдела реализации путевок.

За период с 08.12.2015 года по 01.01.2018 года при реализации путевок гражданам фирмами-агентами было удержано агентское вознаграждение на сумму более 7,8 миллиона рублей, чем причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "Санаторий "Марциальные Воды" в виде убытка в указанном размере.

Полученным агентским вознаграждением директор санатория распоряжался по собственному усмотрению.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.