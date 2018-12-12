Работа санатория "Марциальные воды" признана неэффективной, заявили профсоюзы Карелии

Эффективность работы менеджмента ООО "Санаторий Марциальные воды" признана неэффективной, сообщается на сайте республиканской организации профсоюзов работников жизнеобеспечения.

Члены совета организаций профсоюзов рассмотрели итоги работы ООО "Санаторий Марциальные воды" за 9 месяцев 2018 года.

"Итог в очередной раз неутешительный, санаторий сработал с убытком более 11 млн рублей", - говорится в сообщении организации.

В конце 2017 года профсоюзы согласовали на должность нового генерального директора Зоряну Левину. Ее кандидатура была предложена стороной правительства Карелии.

Отмечается, что финансовое положение санатория не удалось улучшить из-за резких скачков цен на топливо и общей экономической ситуации в республике.

"Есть и причины организационного характера (нарушение устава общества со стороны генерального директора)", - уточняется в сообщении.

Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Андрей Пахомов предложил своим коллегам включить в постановление пункт: "По итогам отчета признать работу генерального директора Левиной З.Е. за отчетный период неэффективной, с нарушением устава общества".

Коллеги поддержали данное предложение. Левиной предложено до 31 января 2019 года устранить все нарушения устава, от этого будет зависеть, согласуют ли профсоюзы ее кандидатуру на должность генерального директора на новый срок.