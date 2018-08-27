Санация Бинбанка и его дальнейшее существование

Процедура санации Бинбанка была произведена не так давно.

После этой процедуры все полномочия передаются государству. И руководитель, который ранее был в банке, прекращает свою работу на данной должности.

Если говорить об указанном выше банке, то этот случай можно назвать уникальным. Если подробнее изучить, как именно проходила санация, что для этого делал руководитель Микаил Шишханов и его команда, то можно понять, почему результат был именно таким.

Сразу можно сказать, что процедуру санации попросил сам руководитель банка. Хотя он понимал, что ему придётся передать все полномочия, он сделал это. Банк выполнил все обязательства перед ЦБ гораздо быстрее, чем это ожидалось. Благодаря поддержке бывшего руководителя это стало возможным.

Но, что сейчас происходит с Бинбанком? Он перешел в собственность государства, и сейчас довольно эффективно и прибыльно выполняет свою работу. И стоит сказать, что бывший руководитель продолжает его поддерживать. Он был готов работать бесплатно, пока его не отправят в отставку, о чем сам и заявил. Именно его помощь помогла банку во многих ситуациях, которые положительным образом повлияли на оздоровление банка.

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