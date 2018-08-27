Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
11:40, 27 Августа 2018

Санация Бинбанка и его дальнейшее существование

По теме

Переподготовка специалистов дистанционно
27.08.18 11:42
Что владельцы гаражей думают о возможной ликвидации гаражных кооперативов в Карелии
27.08.18 10:49
В Карелии очередь на жилье сократилась за 5 лет на 1%
27.08.18 09:47
Все новости
Загрузка...

Процедура санации Бинбанка была произведена не так давно.

После этой процедуры все полномочия передаются государству. И руководитель, который ранее был в банке, прекращает свою работу на данной должности.

Если говорить об указанном выше банке, то этот случай можно назвать уникальным. Если подробнее изучить, как именно проходила санация, что для этого делал руководитель Микаил Шишханов и его команда, то можно понять, почему результат был именно таким.

Сразу можно сказать, что процедуру санации попросил сам руководитель банка. Хотя он понимал, что ему придётся передать все полномочия, он сделал это. Банк выполнил все обязательства перед ЦБ гораздо быстрее, чем это ожидалось. Благодаря поддержке бывшего руководителя это стало возможным.

Но, что сейчас происходит с Бинбанком? Он перешел в собственность государства, и сейчас довольно эффективно и прибыльно выполняет свою работу. И стоит сказать, что бывший руководитель продолжает его поддерживать. Он был готов работать бесплатно, пока его не отправят в отставку, о чем сам и заявил. Именно его помощь помогла банку во многих ситуациях, которые положительным образом повлияли на оздоровление банка.

Сегодня всю информацию об этом и других событиях можно получать на официальных интернет источниках. Они имеют всю необходимую для своих пользователей информацию. Увидеть её может любой, кто работает с интернетом и является его частым посетителем. Также, можно подписаться на постоянную рассылку подобных новостей, если они действительно интересны. Их можно будет получать с помощью рассылки в социальных сетях или же по электронной почте. Это может значительно сэкономить время каждого пользователя и даст возможность быстро видеть последние новости, и узнавать о них.

Итак, все новости, которые касаются экономики страны, банков, их работы, и т.д., можно узнавать на официальных источниках. Каждый желающий может использовать их, чтобы получать самые свежие новости, быть в курсе происходящего и чувствовать себя частью общества. Для этого не нужно многое. Достаточно просто иметь какое-то электронное устройство и доступ к интернету.

На правах рекламы

По теме

Переподготовка специалистов дистанционно
27.08.18 11:42
Что владельцы гаражей думают о возможной ликвидации гаражных кооперативов в Карелии
27.08.18 10:49
В Карелии очередь на жилье сократилась за 5 лет на 1%
27.08.18 09:47
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
Новое
Сегодня 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»