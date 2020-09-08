Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии планируют производить мармелад и плодово-ягодное вино 3
Сегодня 07:50
Врачи удалили из желудка девушки колтун из волос весом 6 кг
08.09.2020 21:30
Глава Карелии рассказал о новых случаях COVID-19 в учреждениях образования республики 7
08.09.2020 16:16
СМИ: Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, попался на наркотиках 7
Новое
Сегодня 14:12
Как я болела коронавирусом
Сегодня 11:32

Санобработка школ Карелии для борьбы с коронавирусом может оказаться бессмысленной

Новости. Общество
15:34, 09 Сентября 2020
фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Учреждения образования Карелии испытывают недостаток антисептиков для рук и средств для обработки помещений из-за нехватки выделенных им бюджетных денег.

Эта проблема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина признала, что школы не могут обеспечить средствами обработки каждое помещение. Поэтому антисептические мероприятия проводятся поочередно по мере освобождения классов от учеников в течение дня.

Председатель парламента, профессиональный врач Элиссан Шандалович заявил, что пока средствами профилактики коронавируса не обеспечено каждое школьное помещение, эта работа малоэффективна.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 11:32
Личное мнение
Как я болела коронавирусом
Главный редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук рассказала, как переболела COVID-19 и как ее лечили.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 5
04.09.2020 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»