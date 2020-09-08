Санобработка школ Карелии для борьбы с коронавирусом может оказаться бессмысленной

Учреждения образования Карелии испытывают недостаток антисептиков для рук и средств для обработки помещений из-за нехватки выделенных им бюджетных денег.

Эта проблема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина признала, что школы не могут обеспечить средствами обработки каждое помещение. Поэтому антисептические мероприятия проводятся поочередно по мере освобождения классов от учеников в течение дня. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".