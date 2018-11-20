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Новости. Общество
12:40, 20 Ноября 2018
фото: vk.com/deti_karelia_ru / Уполномоченный по правам ребенка в Карелии

Сараев направил запросы по закрывшемуся после реконструкции детсаду

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Уполномоченный по защите прав детей в Карелии Геннадий Сараев направил необходимые запросы после закрытия детского сада на ул. Ленинградская в Петрозаводске.

Как сказал во вторник уполномоченный на пресс-конференции, о ситуации в детском дошкольном учреждении он узнал слишком поздно.

По словам Сараева, сад был построен, и только потом выяснилось, что он построен с нарушениями.

"Но мы ведём работу ", - заверил уполномоченный по правам ребенка.

"А какую работу вы ведёте?", - уточнили у детского омбудсмена журналисты. "Мы сделали все необходимые запросы", - сказал Геннадий Сараев.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако шестого ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в сумму более 155 млн рублей.. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

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Комментарии

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Жорж
2018-11-20 13:02:02
Процесс пошёл …..тут уж и омбусмену негоже отсиживаться , а то и самого волна накроет . Где раньше то был , деятель ?
zanoza
2018-11-20 12:59:55
Запрос на запросе и запросом погоняет, а когда начнутся ясные и конкретные ответы и когда наконец-то накажут виноватых казнокрадов?
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