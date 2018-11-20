Сараев направил запросы по закрывшемуся после реконструкции детсаду

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Уполномоченный по защите прав детей в Карелии Геннадий Сараев направил необходимые запросы после закрытия детского сада на ул. Ленинградская в Петрозаводске.
Как сказал во вторник уполномоченный на пресс-конференции, о ситуации в детском дошкольном учреждении он узнал слишком поздно.
По словам Сараева, сад был построен, и только потом выяснилось, что он построен с нарушениями.
"Но мы ведём работу ", - заверил уполномоченный по правам ребенка.
"А какую работу вы ведёте?", - уточнили у детского омбудсмена журналисты. "Мы сделали все необходимые запросы", - сказал Геннадий Сараев.
Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако шестого ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.
Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в сумму более 155 млн рублей.. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.
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