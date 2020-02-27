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Сараев поддержал законопроект парламентариев Карелии о покупке автомобиля за счет маткапитала

Новости. Общество
15:47, 28 Февраля 2020
фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии
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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев поддержал законопроект депутатов карельского парламента о расширении действия регионального материнского капитала, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Ранее парламентарии Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова внесли в Законодательное Собрание проект закона, который предоставит многодетным семьям возможность тратить материнский капитал на покупку нового автомобиля отечественного производства.

"Законопроект поддерживаю. Это даст возможность еще большего выбора, куда направить маткапитал. Учитывая потребность многих многодетных семей в личном транспорте, безусловно, такая инициатива нужна, – сказал Геннадий Сараев. – Уверен, она будет позитивно воспринята семьями".

По мнению омбудсмена, появление автомобиля позволит повысить мобильность карельских семей и качество их жизни.

Региональный материнский капитал в Карелии составляет 105,5 тысяч рублей. Им могут воспользоваться семьи при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей. По действующему законодательству, средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации.

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