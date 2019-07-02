Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами

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С помощью специального приложения артистка увеличила себе губы в несколько раз.
В таком виде записывала видео для фанатов. Исполнительнице показалось забавным то, как она выглядит с "новыми" чертами лица. А вот её мужу – Стефано Тиоццо, с которым она сейчас отдыхает в Греции, и поклонникам это совершенно не понравилось, пишет издание "7дней.ru".
"Муж говорит, что я выгляжу как больная. А мне кажется, он просто ничего не понимает. Эти губы прекрасны и я могла бы поцеловать ими всю планету", – рассказала Сати.
После она устроила опрос среди фанатов. Но они оказались на стороне супруга исполнительницы. Только 5% проголосовавших посчитало, что Казановой идут очень пухлые губы.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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