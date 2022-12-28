«Сбер» начал устанавливать «Сбербанк онлайн» на устройства Apple в своих отделениях

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на устройства Apple в отделениях по всей стране, сообщил в интервью ТАСС первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал он.

По словам Константина Бугрима, Управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк, приложение «Сбербанк онлайн» можно установить на устройствах Apple во всех бизнес офисах Сбербанка Карелии. Такая услуга пользуется у клиентов большим спросом.

Источник: ПАО Сбербанк