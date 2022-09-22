Сбер поддерживает импортозамещение в рыбопромышленной отрасли Карелии

Об этом заявил управляющий Карельским отделением Сбера Константин Бугрим на Международном рыбопромышленном форуме-22.

На одной из ключевых сессий участники обсудили состояние и перспективы развития аквакультуры в Республике Карелия и реализуемые Сбербанком проекты, направленные на импортозамещение и поддержку внутреннего инвестиционного климата региона.

«В этом году Сбербанк предоставил кредит на реализацию проекта по производству рыбных кормов одному из крупнейших форелеводов Карелии. В перспективе такой проект должен решить проблему импортозамещения в рыбной отрасли — он даст возможность карельским предприятиям перейти на отечественный продукт», — отметил управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Кредитный портфель рыбопромышленной отрасли в Сбербанке составляет 235 млрд рублей. При этом большая часть финансирования направляется на инвестиции в строительство флота. Представители Сбербанка отметили, что в текущих условиях для снижения процентной нагрузки рыбопромышленных предприятий требуется ряд мер. Так, банк переходит на финансирование отрасли в юанях. Объем финансирования Сбербанка в рыбопромышленную отрасль страны в китайских юанях уже составляет более 200 млн юаней. Также банк предлагает расширить льготную программу Министерства сельского хозяйства на кредитование строительства флота в рублях по льготным ставкам.

Еще одна тема, на которое обратил внимание эксперт Сбербанка, — это графики строительства флота. Банк сообщил, что уже начал обсуждение с Федеральным агентством по рыболовству и Минпромторгом по вопросам снижения рисков и помощи верфям в завершении заказов.

Рыбопромышленный форум-2022 — ключевое B2B событие российской рыбной отрасли. В нём принимают участие представители всех областей рыбной промышленности — от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю.

Источник: ПАО Сбербанк