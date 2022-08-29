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Сбер приглашает предпринимателей Северо-Запада на бизнес-форум СберБизнес|Live «Перезагрузка бизнеса»

Новости. Общество
12:36, 09 Сентября 2022

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29 сентября 2022 года Сбер проведет онлайн-форум для предпринимателей СберБизнес|Live «Перезагрузка бизнеса» в Санкт-Петербурге.

В ходе трёхчасового форума ведущие эксперты в области маркетинга, финансов, стратегического менеджмента и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей на примере спортивного комплекса – стадиона «Динамо» и экологичном производстве ООО «Фрешдей». Спикеры предложат инструменты, которые помогут масштабировать бизнес в кризис, диверсифицировать доходы и повысить личную производительность.

Хэдлайнером события станет: известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Перед участниками форума также выступят: Михаил Смолянов, основатель сервиса финансового учета «Финолог», доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, Николай Голещихин, эксперт по стратегическому менеджменту и Ильяна Левина, интернет-маркетолог, эксперт по увеличению конверсии.

«Форумы, которые Сбер организует для предпринимателей, – это новые знания и идеи для развития бизнеса. Это разбор реальных региональных кейсов с рекомендациями опытных экспертов. По отзывам наших клиентов, участие в СберБизнес|Live вдохновляет на смелые решения для перезагрузки бизнеса, для развития и запуска новых компаний. Мы будем рады видеть и опытных, и новых игроков рынка со всего Северо-Запада на этой встрече», © отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее и для тех представителей предпринимательского сообщества, которые в день мероприятия будут находиться за пределами Санкт-Петербурга.

Трансляция форума состоится на платформе sberbusiness.live. Начало 29 сентября в 15:00. Участие бесплатное. Регистрируйтесь по ссылке.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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