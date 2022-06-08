Сбер введет комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

Сбер с 1 июля вводит комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков через их приложения или сайты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на сайт госбанка.

«Начиная с 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей», — отмечается в сообщении. Комиссия будет взиматься в той валюте, в которой открыт счет в Сбере.

«Вы по-прежнему можете отправлять клиентам Сбербанка до 50 тыс. рублей в месяц без комиссии в „Сбербанк онлайн“. Если планируете переводить больше, можете подключить подписку на переводы в приложении „Сбербанк онлайн“. Также вы можете переводить без комиссии до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через СБП», — уточняется на сайте Сбера.

В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что проводят «тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией». «Сбербанк много инвестирует в развитие своих продуктов и сервисов, чтобы люди взаимодействовали с банком чаще и больше. Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки», — пояснили в Сбере, подчеркнув, что долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно.

«Мы не видим причин для „сдергивания“ нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — добавили в пресс-службе, также напомнив, что банк имеет самую развитую сеть банкоматов в стране, что также дает большие преимущества для владельцев карт.