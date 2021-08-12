Сбер выдал первую ипотеку по программе кредитования иностранных граждан

Первый жилищный кредит для иностранных граждан от СберБанка по программе «Приобретение строящегося жилья» получил гражданин Беларуси в Санкт-Петербурге.

Взять ипотечный кредит в СберБанке могут граждане и других стран*. Для этого они должны получать зарплату на карту банка и соответствовать стандартным требованиям по возрасту и стажу.

«Я — гражданин Беларуси, живу и работаю в России, а теперь ещё и смог приобрести жилье. Спасибо Сберу за эту возможность»,— поделился Денис, получатель первой ипотеки для иностранных граждан.

Получение такой ипотеки возможно на территории Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей, Республики Коми, Ненецком автономном округе, а также в Москве и Московской, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Рязанскойобластях.Список офисов получения ипотеки доступен при подаче заявки онлайн на ДомКлик.

Подать заявку можно в любом офисе Сбера, а также онлайн на DomClick.ru. Наличие созаемщиков не предусмотрено. Срок рассмотрения заявки не превышает 16 рабочих дней. Иностранным гражданам доступны программы «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» и «Гараж».

«СберБанк предоставляет возможность гражданам других государств, живущим в России, брать ипотеку. При этом условия кредитования не сильно отличаются от тех, что доступны россиянам. Сохраняется сниженная ставка для зарплатных клиентов и дисконт 0,3% при покупке на ДомКлик. Всё это должно помочь людям решить жилищный вопрос независимо от их гражданства», — прокомментировал Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Обязательные документы для подачи заявки:

• паспорт иностранного гражданина (паспорта, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, — за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский, — представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык);

• миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ;

• документ о временной/постоянной регистрации иностранного гражданина на территории РФ либо вид на жительство;

• документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза).

Согласно условиям, объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации, при этом земельный участок или жилое помещение с земельным участком (долей в праве собственности на земельный участок), на котором оно находится, может быть расположен только на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадтского района).

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Валюта кредита Рубли РФ. Мин. сумма кредита 300 000 ₽. Макс. сумма кредита 60 000 000 ₽. Максимальная сумма не должна превышать 90% от стоимости недвижимости. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос от 10%. Обеспечение по кредиту: Залог кредитуемой недвижимости. До оформления залога нужно оформить залог имущественных прав. Обязательно — страхование недвижимости. Процентные ставки со всеми доп. скидками 0,1%: - Базовая 8,7%. Скидки, снижающие ставку - Страхование жизни –1% . С помощью программы можно купить жильё на вторичном рынке или в новостройке, построить или купить загородный дом/дачу, купить машино-место/гараж в любом городе РФ. Необходимые документы: понадобятся паспорт, миграционная карта, документ о регистрации и документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. Скачать полный список.

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Источник: Сбербанк

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