Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства

Сбер в статусе генерального партнёра принял участие в крупнейшем мероприятии, посвященном привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры — Российской Неделе государственно-частного партнёрства.

Эксперты Сбера приняли участие в ключевых мероприятиях форума, в том числе направленных на выработку новых законодательных инициатив, единой системы государственной поддержки, разработку новых форматов взаимодействия участников рынка государственно-частного партнёрства. Участники обсудили внедрение в регионах нового инвестиционного стандарта, цель которого — создание условий для привлечения большего числа инвесторов. Были представлены комплексные отраслевые решения Сбера, в том числе для туризма и ЖКХ, направленные на создание качественной и современной инфраструктуры.

Все участники дискуссий отметили, что принимаемые меры по поддержке инфраструктурных проектов стимулируют инвесторов к активной работе на рынке ГЧП-проектов, для сохранения этого тренда необходима систематизация и стандартизация государственных программ поддержки.

Экспертное сообщество также отметило, что в текущем состоянии законодательный базы нежелательны радикальные поправки, но будет иметь позитивный эффект точечная настройка.

Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

«Задача привлечь инвестиции в инфраструктуру сейчас актуальна как никогда, и государственно-частное партнёрство, как инструмент для решения, приобрело новое значение и масштаб. С одной стороны, механизм позволит привлечь на рынок долгосрочное финансирование, с другой — снять недоверие бизнеса и обеспечить качественное исполнение государственных задач».

По мнению управляющего директора, начальник центра ГЧП Анны Багинской за последние несколько лет рынок увидел неожиданно большое количество новых госпрограмм и форм господдержки, нацеленных на развитие механизма реализации государственных задач. Объём работы очень большой, а это значит, что нужно искать новые подходы, при которых залогом успеха станет не конкуренция, а коллаборация всех участников процесса для обеспечения качества и требуемого объема инвестиций.

В Российской неделе государственно-частного партнёрства приняли участие более 70 субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Организатор мероприятия — Национальный Центр ГЧП.

Источник: ПАО Сбербанк