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Сбер запустил сервис безналичных чаевых

Новости. Общество
09:08, 15 Апреля 2021
фото: © mysberti­ps.ru
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Сбер запустил уникальный сервис безналичных чаевых на личную банковскую карту — СберЧаевые.

Для того, чтобы опция стала доступной работнику сферы услуг, нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. Затем в личном кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы.

Есть возможность создать несколько QR-кодов — с разными названиями и целями. Это позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Вся статистика будет отображаться в личном кабинете, в том числе в виде графиков с разбивками по дням, неделям и месяцам, средним чеком и другой полезной информацией. В отдельном разделе будут показываться сообщения клиентов, которые они смогут отправлять вместе с чаевыми.

Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключённому к сервису СберЧаевые, нужно отсканировать его персональный QR-код, затем выбрать сумму чаевых и, по желанию, оставить отзыв. Оплатить можно картой, Apple Pay или Google Pay.

«Всё больше наших клиентов отказываются от наличных в пользу удобных и безопасных бесконтактных платежей. Мы в Сбере активно развиваем это направление в различных отраслях — от ретейла до транспорта. Поэтому с каждым днём в России остаётся всё меньше мест и ситуаций, где людям могут понадобиться купюры и монеты. СберЧаевые позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт — достаточно смартфона»,  — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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