Сбер: жители Карелии на новогодних каникулах потратили почти 1,5 млрд рублей

В Карелии жители и гости региона на новогодних каникулах совершили покупки на 1,5 млрд рублей, из них 27 млн рублей через интернет-эквайринг и 7 млн рублей — с помощью сервиса SberPay.

Об этом рассказали аналитики Сбера на основе данных транзакций клиентов банка.

«В Карелии на новогодних каникулах в топ популярных статей покупок вошли одежда и обувь, электроника и товары для дома, а также походы в рестораны и сфера досуга. Замыкает топ торгового эквайринга — сфера услуг. В интернет-эквайринге самое большое количество транзакций было совершено в сфере услуг и здоровья, покупки продуктов питания и фастфуда. Замыкает топ рейтинг гостиничная сфера, и это неудивительно — Карелия стала излюбленным направлением для внутреннего туризма», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Сервисы безналичной оплаты в сети Интернет и SberPay QR обеспечивают возможность оплаты товаров и услуг по банковской карте или по QR-коду с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Это простые и безопасные способы оплаты с физической банковской картой или без. В Карелии популярность интернет-эквайринга и сервиса SberPay только растет и становится привычным способом расчета.

«Мы постоянно ищем новые технологичные решения для того, чтобы люди по-прежнему могли комфортно и просто выполнить свои финансовые задачи. Одним из таких сервисов стала оплата по QR-коду: не нужно иметь при себе банковскую карту и вводить её реквизиты — понадобится только мобильный телефон с функцией считывания кода и приложением Сбербанк Онлайн», — рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Александр Закурдаев.

Источник: ПАО Сбербанк