Сбербанк более чем в 4 раза увеличил объёмы рефинансирования ипотеки в Карелии в 2020 году

Объем рефинансирования ипотеки Сбербанка в Карелии в 2020 году вырос более чем в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года и составил 164 млн рублей.
В прошлом году жители республики в 3,5 раза чаще обращались в Сбербанк за рефинансированием жилищных кредитов, ранее оформленных в других банках. Средний чек займов в Карелии составил 1,5 млн рублей.
"Мы предлагаем заемщикам не только рефинансирование ипотеки, оформленной в другом банке. У граждан есть возможность объединить свои жилищные кредиты с любыми другими, включая потребительские, автокредиты и кредитные карты, в один - со сниженной процентной ставкой. Это позволит уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку и общую переплату по кредитам, а гасить долг будет намного проще, так как по всем займам будет списываться один общий платеж, с одного счета и в одну дату", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.
Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.
Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.
При рефинансировании банк одобряет кредит и вносит средства на счёт клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Всё что нужно – это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.
Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк
Условия кредитования
Валюта кредита: Рубли РФ
Мин. сумма кредита: 300 000 ₽
Макс. сумма кредита: На погашение ипотеки в другом банке: до 27 500 000 рублей; На погашение других кредитов: 1 500 000 рублей; На цели личного потребления: 1 000 000 рублей.
Не должна превышать меньшую из величин:: 80% стоимости недвижимости, указанной в отчёте об оценке для недвижимости с оформленным правом собственности или в договоре инвестирования строительства для строящейся недвижимости; сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефинансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заемщиком или созаемщиками на цели личного потребления
Срок кредита: до 30 лет
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