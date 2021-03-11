Сбербанк более чем в 4 раза увеличил объёмы рефинансирования ипотеки в Карелии в 2020 году

Объем рефинансирования ипотеки Сбербанка в Карелии в 2020 году вырос более чем в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года и составил 164 млн рублей.

В прошлом году жители республики в 3,5 раза чаще обращались в Сбербанк за рефинансированием жилищных кредитов, ранее оформленных в других банках. Средний чек займов в Карелии составил 1,5 млн рублей.

"Мы предлагаем заемщикам не только рефинансирование ипотеки, оформленной в другом банке. У граждан есть возможность объединить свои жилищные кредиты с любыми другими, включая потребительские, автокредиты и кредитные карты, в один - со сниженной процентной ставкой. Это позволит уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку и общую переплату по кредитам, а гасить долг будет намного проще, так как по всем займам будет списываться один общий платеж, с одного счета и в одну дату", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков с 9,5 млн до 30 млн рублей.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 млн рублей. В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 млн рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.

При рефинансировании банк одобряет кредит и вносит средства на счёт клиента в другом кредитном учреждении, чтобы он мог погасить предыдущие займы. Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Всё что нужно – это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.

Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.



ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

Условия кредитования

Валюта кредита: Рубли РФ

Мин. сумма кредита: 300 000 ₽

Макс. сумма кредита: На погашение ипотеки в другом банке: до 27 500 000 рублей; На погашение других кредитов: 1 500 000 рублей; На цели личного потребления: 1 000 000 рублей.

Не должна превышать меньшую из величин:: 80% стоимости недвижимости, указанной в отчёте об оценке для недвижимости с оформленным правом собственности или в договоре инвестирования строительства для строящейся недвижимости; сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефинансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заемщиком или созаемщиками на цели личного потребления

Срок кредита: до 30 лет

Рефинансируемые кредиты

• С момента выдачи первичного кредита должно пройти не менее 180 дней. Оставшийся срок кредита — не менее 90 дней

• Первичный кредит должен был быть выдан на покупку недвижимости

• Кредит не должен быть ранее рефинансирован

• По кредиту должна отсутствовать просроченная задолженность С помощью программы можно рефинансировать один ипотечный кредит , предоставленный иной кредитной организацией для покупки или строительства недвижимости, а также — для оплаты капитального ремонта.

До пяти различных кредитов:

• предоставленные иной кредитной организацией (потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты)

• предоставленные СберБанком потребительские кредиты и автокредиты

Обеспечение по кредиту Залог недвижимости (апартаменты, квартира, комната, дом, таунхаус), на покупку которой предоставлен рефинансируемый кредит, либо залог недвижимости, которая является обеспечением по рефинансируемому кредиту:

• на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства (иных прав, приобретенных по договору инвестирования), при этом недвижимость должна находиться в объекте, аккредитованном СберБанком

• после государственной регистрации права собственности на закладываемую недвижимость или при приобретении готового объекта недвижимости — залог приобретенной или построенной недвижимости.

Если недвижимость приобретена за счёт рефинансируемой ипотеки, она может находиться в обременении у другого банка.Когда залогом по рефинансируемому кредиту выступает другая недвижимость, приобретаемый за счет кредита объект должен быть свободен от обременения правами третьих лиц и не находиться под арестом.

Страхование: Добровольное страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка.Обязательное страхование недвижимости, которая находится в залоге.

Процентные ставки

Со всеми доп. скидками 7,9% Базовая 8,9%