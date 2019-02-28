09:20, 28 Февраля 2019
Сбербанк допустил подключение других банков к своей системе переводов по мобильному номеру
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Сбербанк допускает, что к его системе переводов между физлицами по номеру телефона подключатся другие финансовые организации.
Сбербанк допускает дальнейшее подключение других российских банков к своей системе переводов по номеру телефона на фоне запуска Системы быстрых платежей (СБП) Банка России.
"Мы продолжаем развивать это направление и открыты для партнерства, но не комментируем участие организаций до их подключения", – заявили в банке.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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