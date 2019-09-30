Сбербанк еще раз снизит ставки по ипотеке

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года, на 0,3 процентных пункта.
Как сообщила пресс-служба банка, ставки будут снижены на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
"Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта ''Военная ипотека'' и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости", — говорится в сообщении.
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