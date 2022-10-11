Сбербанк и «Ягоды Карелии» разработали приложение для оптимизации сбора ягод 

Сбербанк совместно с компаний «Ягоды Карелии» разработали приложение для оптимизации сбора ягод в Карелии.

«Ягоды Карелии» занимается сбором, переработкой и продажей дикорастущих ягод и грибов в России. В мобильном приложении объединены все участники процесса: сборщики ягод, приёмщики, менеджеры; оцифрована инфраструктура — от склада и общежития до авто; подключена система платежей с расчётного счёта компании через бизнес-карты напрямую на счета сборщиков.

Эта разработка радикально изменила подход к бизнес-процессу. Раньше у компании не было механизма для контроля за тем, как приёмщики ягод расходуют бюджет, выделенный на оплату работы привлечённых сотрудников, и все ли средства доходят до сборщиков. Кроме того, сотрудникам приходилось выполнять много однотипных рутинных операций, которые отнимают массу времени: документооборот, письма, звонки, координация сезонных работников (местоположение, общежитие, авто и т. п.). В дальнейшем планируется расширение функционала: появятся личные кабинеты сборщиков; будут доработаны личный кабинет приёмщика ягод и веб-версия для менеджера; запустятся новые функции в административной панели.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сбербанк уже давно предлагает своим клиентам не только финансовые продукты. Сейчас мы активно развиваем новое направление DTaaS — Цифровая трансформация как сервис. У нас уже запущено более 500 проектов цифровой трансформации для среднего и крупного бизнеса по всей стране, более 100 из них — в сельском хозяйстве. Наша задача в рамках таких проектов — пройти с клиентом весь путь цифровой трансформации: обучение, стратегию, процессы, решение, масштабирование.

С „Ягодами Карелии“ мы начали сотрудничать как раз в рамках пилотного проекта цифровой трансформации — мы не просто продаём сервисы, а закрываем потребности клиента, помогая ему трансформировать свою компанию и обеспечивать рост его бизнеса. Для оптимизации задач клиента по сбору ягод мы предложили оцифровать бизнес-процесс, переместить его в приложение, а также подключить безналичные средства оплаты. За пять месяцев работы через приложение прошло 13 000 банковских транзакций».

Источник: ПАО Сбербанк