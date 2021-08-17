СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза

В январе–июле 2021 года россияне оплатили банковской картой один миллиард поездок, что почти в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок.

«Мы видим, что растёт популярность банковских карт как средства оплаты проезда в транспорте по всей России. Количество таких операций через эквайринг СберБанка превысило один миллиард, в то время как за весь прошлый год было совершено 967 тысяч оплат проезда картой. Конечно, мы понимаем, что это связано с удобством такого способа оплаты, а также с восстановлением деловой активности после смягчения ограничений в период пандемии. СберБанк активно развивает возможности для того, чтобы эта функция была доступна как можно большему числу граждан», сказал директор дивизиона «Эквайринг» СберБанка Дмитрий Малых.

«Жители СЗФО за 7 месяцев 2021 года 78,4 млн раз оплатили проезд банковской картой. Это в 2,4 раза больше, чем за этот же период годом ранее. Мы видим большой потенциал дальнейшего развития безналичных способов оплаты услуг общественного транспорта на Северо-Западе и работаем в этом направлении, создавая инфраструктуру для партнёров и их клиентов», - прокоментировал председатель Северо-Западного банка ПАО СберБанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сегодня оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна в 143 городах России. Более половины пассажиров в городах с транспортным эквайрингом Сбера оплачивают проезд банковской картой.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк