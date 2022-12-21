Сбербанк нарастил долю на рынке кредитования малого бизнеса

По сообщению Прайма, Сбербанк в текущем году нарастил свою долю на рынке кредитования малого и среднего бизнеса на 5 процентных пунктов — до 45%, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

«Наша рыночная доля в кредитовании малых и средних предприятий выросла почти на 5 процентных пунктов и по состоянию на конец октября составляет более 45,5%», — сказал он.По словам Попова, это стало возможным в том числе благодаря тому, что банк использовал финансирование в рамках программы льготного фондирования малого и среднего бизнеса на выдачу новых кредитов, а не на рефинансирование старых, как некоторые другие кредитные организации.

В этом году Сбербанк также смог привлечь новых клиентов среди самозанятых россиян. «В „Сбере“ количество пользователей профильного сервиса „Свое дело“ выросло в 1,6 раза и достигло 1,2 миллиона клиентов», — сообщил зампред правления банка.

Источник: ПАО Сбербанк