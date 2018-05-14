Сбербанк оптимизировал выдачу потребительских кредитов

Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физических лиц из-за их невостребованности.

"Продукт "Потребительский кредит под поручительство физлиц" был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Что еще пояснили в банке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".