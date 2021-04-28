Сбербанк открыл для ООО «Парад-Плюс» возобновляемую кредитную линию на сумму 120 млн рублей

Карельское отделение Сбербанка заключило кредитную сделку с ООО «Парад-плюс» в размере 120 млн рублей сроком на 1 год.

Кредит оформлен под поручительство Гарантийного фонда Республики Карелия, условиями договора предусмотрено хеджирование процентного риска ключевой ставки Банка России. Выделенные средства будут направлены клиентом на приобретение малька форели и кормов для рыбы.

«Мы всегда активно поддерживаем местных производителей, стремясь выстроить с каждым из них долгосрочные партнерские отношения, и всегда рады видеть, как растет бизнес наших клиентов. Компания „Парад-плюс“ является одним из ведущих представителей отрасли в регионе, и эта сделка — вклад Сбербанка не только в развитие отдельного предприятия, но и в экономику республики в целом», — сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

«ООО „Парад-плюс“, как и Группа компаний „Карельские Рыбные Заводы“ в целом, стремится к развитию стратегического партнёрства, в том числе в сфере банковского обслуживания. Уже много лет таким партнером для нас является ПАО Сбербанк в лице его Карельского отделения в Петрозаводске. Надежность этого российского банка не вызывает сомнений, а эффективность нашего взаимовыгодного сотрудничества растет от сезона к сезону. Не будем забывать и о его социальной значимости: успешная работа карельских рыбоводов способствует росту занятости населения Карелии и увеличению налоговых поступлений», — поделился директор ООО «Парад-плюс» Фёдор Смирнов.

ООО «Парад-плюс» входит в Группу компаний «Карельские Рыбные Заводы», специализирующуюся на выращивании и поставке свежей и свежемороженной рыбы, розничной и оптовой продаже продукции из форели и красной икры, а также производстве и реализации кормов для рыбы.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк