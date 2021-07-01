Сбербанк сохранит пониженную ставку по программе льготной ипотеки «Господдержка-2020» после 1 июля

После изменений условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне Сбербанк сохранит ставку по программе «Господдержка-2020» ниже 7%, указанных в Постановлении правительства РФ.

Взять ипотечный кредит в рамках программы «Господдержка-2020» со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% — под 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Максимальная сумма кредита составит 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту не изменится — от 15% стоимости жилья. Максимальный срок ипотеки — 30 лет.

«За время своего действия программа льготной ипотеки показала свою абсолютную востребованность среди населения: только за пять месяцев 2021 года в рамках „Господдержки-2020“ Карельским отделением Сбербанка было выдано более 400 жилищных кредитов. Сохранение пониженных ставок позволит всем, кто по тем или иным причинам не успел взять кредит до 1 июля, обзавестись собственным жильем на выгодных условиях, и даст новый импульс для развития рынка недвижимости региона», – сказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

За все время действия программы «Господдержка-2020» в Сбербанке в целом было выдано более 283 тысяч кредитов на сумму 781,3 млрд руб. За 2021 год выдано почти 100 тысяч кредитов на сумму 309,3 млрд руб.

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ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк



Остальные условия кредитования:

· Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица;

· Срок завершения строительства не ограничен условиями программы;

· Документы по кредитуемому жилому помещению могут быть предоставлены в течение 90 календарных дней с даты принятия решения банком о выдаче кредита;

· Расчеты через Сервис безопасных расчетов;



Период действия программы Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022.

Валюта кредита Рубли РФ

Мин. сумма кредита 300 000

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Обеспечение по кредиту

· Залог кредитуемого помещения

· На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке).

Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

География Вся РФ



Требования к заёмщику:

Возраст — Не младше 21 года и не старше 75 лет на момент возврата кредита

Стаж работы — От 3-х месяцев на нынешнем месте работы

Созаёмщик — Супруг (а) — всегда созаёмщик, если собственность не разделена по брачному договору

Гражданство — РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ в отделениях Сбербанка России:

· по месту регистрации заемщика/одного из созаемщиков;

· по месту нахождения кредитуемого объекта недвижимости;

· по месту аккредитации компании -работодателя заемщика/созаемщика.

Срок рассмотрения кредитной заявки

· Кредитные заявки могут рассматриваться несколько недель до утверждения Постановления Правительства «Об утверждении правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году».

Порядок предоставления кредита

· Единовременно.

Порядок погашения кредита

Ежемесячными аннуитетными (равными) платежами.

Частичное или полное досрочное погашение кредита

· Осуществляется по заявлению, содержащему дату досрочного погашения, сумму и счет, с которого будет осуществляться перечисление денежных средств.

· Минимальный размер досрочно возвращаемого кредита не ограничен.

· Плата за досрочное погашение не взимается.

Неустойка за несвоевременное погашение кредитаНеустойка* за несвоевременное погашение кредита соответствует размеру ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения Договора, с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, по дату погашения Просроченной задолженности по Договору (включительно).*По кредитным договорам, заключенным с 24.07.2016 г.