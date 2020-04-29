Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в Карелии в праздничные дни

Карельское отделение ПАО Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками и информирует об изменениях в режиме работы офисов с 1 по 11 мая.

График работы подразделений по обслуживанию частных лиц

1 – 3 и 9 мая Нерабочие праздничные дни для всех офисов банка 4, 5, 11 мая Работает группа дежурных подразделений 6, 7, 8 мая Офисы банка работают по индивидуальному режиму 10 мая Работает дополнительный офис №8628/01743 по стандартному режиму воскресенья



Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы". Также можно уточнить информацию в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:



• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, "Билайн", "МегаФон", Tele2, Yota, "Мотив");

• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

В любое время клиентам банка доступны возможности дистанционного обслуживания – "Сбербанк Онлайн", в том числе мобильное приложение, "Мобильный банк", услуга "Автоплатеж", а также банкоматы и терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания.

Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой "Сбербанк Бизнес Онлайн" и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания. С 6 по 8 мая также будет работать группа дежурных подразделений по обслуживанию юридических лиц, остальные праздничные дни – нерабочие.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

*ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

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