890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник 3
Сегодня 10:48
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
Сегодня 13:36
Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском 1
Сегодня 15:40
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО) 22
29.04.2020 19:30
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
Сегодня 09:11
Приставы арестовали технику предприятия в Карелии, чтобы заставить вернуть полумиллионный долг 4
29.04.2020 18:40
Жительница Карелии дважды заплатила за детскую коляску 1
29.04.2020 18:20

Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в Карелии в праздничные дни

Новости. Экономика
17:02, 30 Апреля 2020
фото: © Сбербанк
Загрузка...

Карельское отделение ПАО Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками и информирует об изменениях в режиме работы офисов с 1 по 11 мая.

График работы подразделений по обслуживанию частных лиц

1 – 3 и 9 мая

Нерабочие праздничные дни для всех офисов банка

4, 5, 11 мая 

Работает группа дежурных подразделений

6, 7, 8 мая

Офисы банка работают по индивидуальному режиму

10 мая

Работает дополнительный офис №8628/01743 по стандартному режиму воскресенья


Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы". Также можно уточнить информацию в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, "Билайн", "МегаФон", Tele2, Yota, "Мотив");
• 8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);
• 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

В любое время клиентам банка доступны возможности дистанционного обслуживания – "Сбербанк Онлайн", в том числе мобильное приложение, "Мобильный банк", услуга "Автоплатеж", а также банкоматы и терминалы в круглосуточных зонах самообслуживания.

Корпоративные клиенты банка также в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой "Сбербанк Бизнес Онлайн" и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания. С 6 по 8 мая также будет работать группа дежурных подразделений по обслуживанию юридических лиц, остальные праздничные дни – нерабочие.

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

*ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

Новости компаний
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»