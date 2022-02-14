890x80
Реклама
Ипотека: успеть за 4,7%, пока остальные берут за 10,3%
14.02.2022 17:06
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Сын Жириновского: «Только живи» 15
Сегодня 11:14

Сбербанк в ближайшее время может поднять ставки по кредитам и депозитам

Новости. Общество
16:42, 15 Февраля 2022
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Сбербанк в течение ближайшей недели может пересмотреть в сторону повышения ставки по депозитам и кредитам на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 9,5% годовых.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава Сбербанка Герман Греф сообщил на пресс-конференции во вторник.

«Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки и по депозитам, и, наверное, в том числе по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Сбербанк повышать ставки вслед за резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ.

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»
08.02.2022, 12:59
Видео свадьбы из Петрозаводска набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok

Аналитика

Сегодня 15:07
Политкухня
«Есть люди, которые во всём видят руку администрации президента» 1
Партия «Новые люди»: спойлер «Единой России» или реальная альтернатива на оппозиционном поле? — задали острые вопросы депутату Госдумы Георгию Арапову.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
14.02.2022 17:59
Партийная конкуренция зависит от географии 2
14.02.2022 15:52
Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для «наливаек»? 1
14.02.2022 11:22
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
11.02.2022 12:08
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 7
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»