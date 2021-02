Сбербанк вошёл в число лучших инвестбанков Центральной и Восточной Европы по версии Global Finance

Сбербанк получил престижную международную премию специализированного издания Global Finance.

Сбербанк получил престижную международную премию специализированного издания Global Finance "Лучшие инвестиционные банки – 2021" (Best Investment Banks Awards 2021) в регионе Центральной и Восточной Европы сразу в двух номинациях – "Лучший банк на рынке долгового капитала" (Best Debt Bank) и "Лучший банк на рынке слияний и поглощений" (Best M&A Bank), причём вторая награда присуждается банку второй год подряд.

"Очень приятно, что наши усилия высоко оценены профсообществом и изданием Global Finance. Мы проактивно откликаемся на потребности наших клиентов в условиях стремительно меняющихся тенденций, что выразилось в реализации целого ряда инновационных для российского рынка проектов: в 2020 году мы стали единственным среди российских банков организатором размещения бессрочных облигаций, номинированных в трёх разных валютах (доллары США, евро, рубли). Кроме того, мы выступили организаторами размещения ʺзелёныхʺ и социальных выпусков облигаций. Мы планируем усиливать свою экспертизу в данном направлении и предоставлять широкие возможности на рынке капитала для наших клиентов", – отметил Владимир Яровой, и. о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка.

Журнал Global Finance – одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премии в различных номинациях.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк