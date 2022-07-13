Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомления об операциях

В зависимости от типа карты стоимость составит 40 или 70 рублей.
Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомления об операциях на 10 рублей, в зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей, сообщила ТАСС пресс-служба банка.
«С 1 августа изменится стоимость услуги банка Уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — сообщили в банке.
При этом, как подчеркнули в Сбербанке, уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему предоставляются бесплатно.
«Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей. Оно связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество, и виды отправляемых сообщений», — уточнили в банке.
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