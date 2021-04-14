Сбербанк выдал бизнесу Северо-Запада более 630 млн рублей в рамках программы с господдержкой под 3%

По итогам первого месяца действия программы с господдержкой фонда оплаты труда 3.0 под 3% объём выдачи в СЗФО составил 637 млн рублей.

Всего одобрено 1073 заявок на общую сумму 2,6 млрд рублей.

По кредитам с господдержкой под 2%, выданным Сбербанком ранее в СЗФО, задолженность была списана полностью 16 тысячам компаний. Списание кредитов на 50% произведено примерно 400 предприятиям.

"В целом, подавляющее большинство заёмщиков программы сумели выполнить условия по кредиту с господдержкой под 2%, и сейчас эти долги списываются. Уверен, что новая программа также сможет поддержать наиболее пострадавшие отрасли и станет значимым вкладом в восстановление бизнеса", – рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

По условиям программы фонда оплаты труда (ФОТ) 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщику необходимо сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Заемные средства могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк





По программе ФОТ 3.0 предприниматель с 9 марта по 1 июля 2021 года может взять кредит по ставке 3% на срок не более 12 месяцев.Определение максимального размера кредита будет зависеть от численности работников заёмщика, умноженной на МРОТ (12 792 руб.) и на срок 12 месяцев, но в любом случае не может превышать 500 млн рублей.

Получатели кредита: Микро- и малые предприятия, крупный и средний бизнес, социально ориентированные НКО, индивидуальные предприниматели (за исключением ИП, не имеющих наёмных работников), получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников.

Цели кредитования: На восстановление предпринимательской деятельности, в том числе на выплату заработной платы работникам или, например, платежей по процентам и основному долгу по кредитным договорам. За исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления благотворительности.

Условия получения кредита: Микро- и малые предприятия – по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, относящимся к наименее восстановившимся отраслям, средние и крупные предприятия – только по основному.

Список ОКВЭД наименее восстановившихся отраслей:

Гостиничный бизнес 55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

• В отношении компании на дату заключения договора не введена процедура банкротства, а ИП не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

• НКО должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших от пандемии.

• Компания по состоянию на 1 января 2021 года должна осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности.

• Предприниматель должен в течение всего срока действия кредита сохранить 90% численности работников. Данные будут сравниваться с информацией, указанной в системе ФНС России.

• Компания или предприниматель должны числиться в реестре МСП, или в Едином государственном реестре юридических лиц, или в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 января 2021 года.

Как выплачивать кредит?

• В течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты по основному долгу и процентам.

• В течение последующих 6 месяцев происходит погашение кредита равными долями ежемесячно, а также выплата процентов.