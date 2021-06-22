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СберБанк зафиксировал рост кредитования по программе «Семейная ипотека» в 2,3 раза

Новости. Общество
10:20, 23 Июня 2021
фото: © pixabay.com

По данным сервиса «ДомКлик» Сбербанка, объем выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми в январе – мае 2021 года составил 47,7 млрд рублей – 13,3 тысячи кредитов.

Этот показатель больше результата за аналогичный период почти в 2,3 раза в суммарном выражении и в 1,8 раза в количественном.

«Мы в СберБанке фиксируем рост выдач ипотечных кредитов в рамках государственной программы «Семейная ипотека». За январь–май 2020 года Сбербанк выдал 7,5 тысяч кредитов на сумму 20,9 млрд рублей, что гораздо меньше показателей за аналогичный период этого года. Напомню, что во время своего выступления на Питерском международном экономическом форуме президент предложил расширить программу.  Если с момента запуска программы кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 года появился второй и последующие дети, то в ближайшее время она будет распространена на граждан, у которых рождается первенец. Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству российских семей и будет способствовать исполнению показателей национальных проектов «Жилье и городская среда», а также «Демография», — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

По его словам, рост связан с выгодными ставками по программе. Более подробную информацию об условиях программы от Сбербанка можно найти на сайте domclick.ru.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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