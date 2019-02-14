Сбербанк запускает пакет услуг для самозанятых

Сбербанк запускает линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг "Свое дело".

В мобильном приложении клиент сможет автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физлиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчёта налогов Федеральной налоговой службой.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".