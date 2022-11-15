СберБизнес определит необходимость установки сертификатов безопасности Минцифры России

Пользователи корпоративного интернет-банкинга СберБизнес, у которых ещё не установлены сертификаты НУЦ, начнут получать уведомления с предложением их установки.

В Сбере разработали решение, которое определяет наличие у клиентов сертификатов безопасности, выпущенных Национальным удостоверяющим центром (НУЦ) Минцифры России, при входе в интернет-банк СберБизнес. Оно фиксирует, установлен ли у клиента сертификат НУЦ, и направляет ему напоминание при следующем входе в интернет-банк.

«Доступность нашего интернет-банкинга критически важна для бизнеса, поскольку в СберБизнесе наши пользователи не только совершают транзакции, но и управляют процессами компании. Решение для определения сертификатов позволит адресно проинформировать клиентов о необходимости установить сертификат и избежать проблем с доступом», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

В сентябре Сбер перевёл сайт sberbank.ru на сертификаты НУЦ. Обновление было проведено в рамках широкомасштабного перехода сайтов, ресурсов и систем Сбера на отечественные сертификаты. Это решение обеспечивает независимость банка от иностранных удостоверяющих центров.

Источник: ПАО Сбербанк