Сбитая машиной в Петрозаводске девочка остается в крайне тяжелом состоянии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии ребенка на эту минуту.

В Минздраве Карелии нашему изданию рассказали о состоянии ребенка, которого несколько дней назад сбила машина на Древлянке в Петрозаводске.

«Крайне тяжелое», — прокомментировали в ведомстве состояние 7-летней девочки.

Днем ранее ребенка прооперировали, сообщил министр здравоохранения Карелии в своем телеграм-канале.

Сообщалось, что семилетний ребенок, которого сбила машина на Древлянке, в тяжелом состоянии находится в реанимации в детской республиканской больнице имени И.Н. Григовича.

Ранее писали, что 31 июля ребёнок перебегал дорогу на Финском проезде и попал под колёса автомобиля. Момент аварии попал на видео (18+).