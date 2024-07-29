Сбитая машиной в Петрозаводске девочка остается в крайне тяжелом состоянии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии ребенка на эту минуту.
В Минздраве Карелии нашему изданию рассказали о состоянии ребенка, которого несколько дней назад сбила машина на Древлянке в Петрозаводске.
«Крайне тяжелое», — прокомментировали в ведомстве состояние 7-летней девочки.
Днем ранее ребенка прооперировали, сообщил министр здравоохранения Карелии в своем телеграм-канале.
Сообщалось, что семилетний ребенок, которого сбила машина на Древлянке, в тяжелом состоянии находится в реанимации в детской республиканской больнице имени И.Н. Григовича.
Ранее писали, что 31 июля ребёнок перебегал дорогу на Финском проезде и попал под колёса автомобиля. Момент аварии попал на видео (18+).
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