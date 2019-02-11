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Новости. Общество
11:36, 11 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Сбивший насмерть женщину иерей Петунов может отправиться в колонию общего режима за конфликт с заключенным

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УФСИН по Карелии опубликовало официальный комментарий, почему ведомство требует через суд изменить наказание священнику Ивану Петунову, устроившему "пьяное" ДТП, в котором погибла женщина.

"За неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения и конфликт с другим осужденным, осужденный П., признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Администрация исправительной колонии №9 в рамках полномочий, предусмотренных статьей 78 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, направила в Петрозаводский городской суд представление об изменении вида исправительного учреждения Петунову с колонии-поселения на колонию общего режима.

Документы поступили в Петрозаводский городской суд.

Ранее сообщалось, что постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО.

Напомним, священник храма Пантелеимона, пьяный Иван Петунов в декабре 2015 года насмерть сбил 53-летнюю Марию Жулябину, переходившую дорогу по "зебре". Перед этим он повредил два автомобиля, в одном из которых пострадала женщина, и скрылся с места происшествия, в связи с чем Петунова лишили водительских прав на два года и три месяца. Суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших, снизив размер каждого с 1 млн рублей до 500 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2019-02-11 11:44:17
Достали с Петуновым. Сколько можно писать о психически нездоровом человеке? Написано на лице, что он болен.
Гость
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