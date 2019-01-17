15:37, 17 Января 2019
Сбор валежника в Карелии позволит снизить число лесных пожаров, заявляют власти
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Право на бесплатный сбор валежника, которое население получило с 1 января, поможет повысить профилактику лесных пожаров.
Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РК Алексей Щепин, сообщают "Вести Карелии".
"Сбор валежника важен и для государства, так как очистка леса от сухостоя и пней снижает вероятность лесных пожаров и поражения деревьев вредителями", - цитирует слова Щепина пресс-служба министерства.
Подробнее читайте в материале издания.
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