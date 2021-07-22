Сбормобиль в Петрозаводске из-за убыточности больше не будет принимать стеклотару

Последний рейд по сбору стеклотары в Петрозаводске Сбормобиль проведет 1 августа.

Как сообщается в тематическом паблике, 1 августа в последний раз будут принимать стеклотару в Сбормобиль.

По информации организаторов, также стекло перестает принимать и база ЮВИ, но туда можно привезти стеклотару и листовое стекло до середины следующей недели. Причина, по которой отменяется сбор стеклотары, — рост стоимости перевозки стекла и падение цен на него, что делает убыточным работу с этим видом вторсырья.

«Подобная история была в 2019 году, когда прекращали сбор. В 2020 возобновили, а сейчас прекращаем опять, — отметили организаторы в паблике. — Будем ли когда-нибудь принимать его снова? Надеюсь, что да. Стеклотара по весу составляла более половины общего объема Сбормобиля. Если экономическая ситуация изменится, то возобновим прием».