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Сборная Карелии по американскому футболу завоевала золото Второй лиги чемпионата России

Новости. Спорт
18:00, 30 Августа 2021
фото: © Юрий Кушнир

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«Карельские Оружейники» победили в финале Второй лиги чемпионата России по американскому футболу.

В минувшую субботу в Москве прошел финал Второй лиги чемпионата России по американскому футболу. «Карельские Оружейники» встретились с командой «Апачи» из Нижнего Новгорода, рассказли в сборной республики.

Несмотря на то, что «Оружейники», как более опытный коллектив, считался фаворитом в противостоянии, начало игры для петрозаводчан получилось ошеломительным. Ошибка на первом же розыгрыше привела к тачдауну соперников. К перерыву «Оружейники» проигрывали в два тачдауна со счетом 18:30.

В перерыве карельские футболисты смогли внести тактические коррективы в игру защиты и нападения, успокоиться и заиграть в свой футбол. Не повезло и нижегородцам — из-за травм они потеряли двух игроков.

Во второй половине очки набирали только «Оружейники», одержавшие итоговую победу со счетом 50:30. Выдающийся матч провел ресивер Арсений Кондюков, на счету которого все 8 тачдаунов карельской команды в игре.

По итогам сезона Второй лиги карельские футболисты выиграли все шесть матчей сезона против команд из Тулы, Санкт - Петербурга, Москвы, Пензы и Нижнего Новгорода. Всего в лиге участвовало 9 команд. Победив в финале Второй лиги, команда из Петрозаводска получила возможность представлять Карелию в Первой лиге чемпионата России сезона 2022 года.

Сейчас Карельская федерация готовится к осеннему турниру в Вологде и начинает отбор новичков во взрослую и детскую команды.

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