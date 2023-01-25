Сборная Карелии завоевала серебряные медали на Первенстве России по спортивному ориентированию

На соревнованиях в Саратове карельские спортсмены заняли пьедестал почета.

Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.

Юниоры Денис Потапов, Семен Андреев (спортсмены ЦСП) и Максим Новожилов всего 6 секунд уступили москвичам и на 3 секунды опередили сборную Пермского края.



Второе серебро выиграли девушки в составе Ксении Ананьевой, Екатерины Жириной и Валерии Мокринской. Отставание от лидеров - сборной Башкортостана всего полторы минуты.