Сборная Карелии завоевала серебряные медали на Первенстве России по спортивному ориентированию

На соревнованиях в Саратове карельские спортсмены заняли пьедестал почета.
Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Карелии.
Юниоры Денис Потапов, Семен Андреев (спортсмены ЦСП) и Максим Новожилов всего 6 секунд уступили москвичам и на 3 секунды опередили сборную Пермского края.
Второе серебро выиграли девушки в составе Ксении Ананьевой, Екатерины Жириной и Валерии Мокринской. Отставание от лидеров - сборной Башкортостана всего полторы минуты.
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