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Сборная России по хоккею узнала имя нового тренера

Новости. Спорт
19:30, 24 Сентября 2021
фото: © championat.com

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К Олимпиаде-2022 главную хоккейную команду страны будет готовить Олег Знарок.

По сообщению спортивного интернет-портала «Чемпионат», 58-летний специалист возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Валерий Брагин, ранее работавший главным тренером сборной, будет консультантом Знарка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России стала обладателем золотых медалей — Прим. „Чемпионата“) это доказал», — приводит слова президента ФХР Владислава Третьяка ТАСС.

Под руководством тренера сборная России также выигрывала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На предварительном этапе, который пройдёт с 9 по 13 февраля, сборная России сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.

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