Сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде

В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3.

За сборную России забили Вячеслав Войнов и Никита Гусев (2). Победная шайба на счету Кирилла Капризова в овертайме.

Таким образом хоккеисты принесли второе «золото» в актив Олимпийских атлетов из России на текущих играх.

В последний раз российские хоккеисты выигрывали Олимпийские игры во французском Альбервилле в 1992 году. Тогда сборная выступала в качестве Объединенной команды стран бывшего СССР. Последний раз Россия доходила до финала на ОИ в Нагано в 1998 году, где проиграла Чехии.

Сборная СССР выигрывала олимпийские золотые медали по хоккею 7 раз, пишет RSN.