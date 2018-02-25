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Новости. Спорт
10:07, 25 Февраля 2018

Сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде

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В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3.

За сборную России забили Вячеслав Войнов и Никита Гусев (2). Победная шайба на счету Кирилла Капризова в овертайме.

Таким образом хоккеисты принесли второе «золото» в актив Олимпийских атлетов из России на текущих играх.

В последний раз российские хоккеисты выигрывали Олимпийские игры во французском Альбервилле в 1992 году. Тогда сборная выступала в качестве Объединенной команды стран бывшего СССР. Последний раз Россия доходила до финала на ОИ в Нагано в 1998 году, где проиграла Чехии.

Сборная СССР выигрывала олимпийские золотые медали по хоккею 7 раз, пишет RSN.

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Комментарии

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Илья
2018-02-25 11:43:56
Молодцы пенсионеры НХЛ : Дацюк, Мозякин,Ковальчук,победили все любительские команды Европы и Канады ,практически одной тройкой Дацюк,Гусев,Капризов обыграли в финале растерявшихся немцев,которые явно не ожидали ,что Дацюк,бывший НХЛ-овец, может ещё до 100 лет показывать хоккей высшего любительского класса!!!
Сейчас наше быдло начнёт ездить с флагами по Петрозаводску и орать о победе,уже одну машину видел,пьяная молодёжь с клюшками, торчащими из авто, ехали и бибикали на всю улицу,сомневаюсь однако что они вообще что-то знают о спорте?!
Но с победой всё равно поздравить надо,тем более ,что с флагом России пройти не удастся на закрытии, МОК запретил!!!
однозначно
2018-02-25 11:35:38
И в чем польза этих клюшконосцев?
Гость
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