Сборная России по хоккею выиграла золото на Олимпиаде

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В финальном матче россияне обыграли команду Германии со счетом 4:3.
За сборную России забили Вячеслав Войнов и Никита Гусев (2). Победная шайба на счету Кирилла Капризова в овертайме.
Таким образом хоккеисты принесли второе «золото» в актив Олимпийских атлетов из России на текущих играх.
В последний раз российские хоккеисты выигрывали Олимпийские игры во французском Альбервилле в 1992 году. Тогда сборная выступала в качестве Объединенной команды стран бывшего СССР. Последний раз Россия доходила до финала на ОИ в Нагано в 1998 году, где проиграла Чехии.
Сборная СССР выигрывала олимпийские золотые медали по хоккею 7 раз, пишет RSN.
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